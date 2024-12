Da Youtube al palco, musicisti emergenti veronesi a Corte Molon

A Corte Molon spettacolo di luce ed esibizione di artisti e musicisti emergenti veronesi.

Il 19 dicembre a Corte Molon, dalle 19.30 si assisterà a più di un concerto live: un evento nel quale artisti e musicisti emergenti veronesi si esibiscono esclusivamente con brani inediti, illustrandoli al pubblico.

Sono tanti infatti i giovani che attraverso la musica esprimono la propria creatività e le proprie passioni, tuttavia le loro produzioni rimangono quasi sempre nel “mondo digitale”, prive di spazi fisici per potersi esprimere dal vivo, incontrandosi e scambiandosi reciproche esperienze. La Commissione Cultura della seconda Circoscrizione, con Biancarosa Onlus, associazione da tempo impegnata nel contrasto ai conflitti di genere, e Horse Valley APS-ASD ha scelto di partire da questa riflessione per organizzare un appuntamento nel quale i giovani musicisti, cantautori e performer possano esprimersi liberamente.

L’evento ospiterà anche delle installazioni di Francesco Suppi, che dopo aver lavorato per anni in Arena, in teatro e nel mondo dello spettacolo, ora crea sue opere dipingendo con la luce.

Suppi ha esposto i suoi lavori a Milano, Torino, Amsterdam e a Verona, cercando sempre di meravigliare e offrire una visione differente attraverso la luce.

Gli artisti emergenti in cartellone.

Tra gli artisti ad esibirsi, Michelangelo Muccioli, in arte DAEVID, è un artista emergente nella nuova scena musicale. Fin da piccolo studia e suona il pianoforte, strumento che accompagna ogni sua traccia musicale ed è il suo marchio di fabbrica che ben si lega ad una scrittura poetica ed evocativa. Nel 2022 inizia a scrivere brani e capisce immediatamente che questa realtà e questo modo di esprimersi sarebbe stato parte del suo essere. L’artista si mette in gioco partecipando ai primi contest canori come “Je so pazzo music festival” o“Solisti e duo Italia Contest”. Nel 2023 firma il suo primo contratto con l’agenzia di produzione artistica “Time Bomb Music” (con cui collabora tutt’ora) per l’uscita dei suoi primi singoli registrati presso Tortuga recording Studio. Grazie a tenacia, impegno e costanza, nel febbraio 2024, arriva la firma con la casa discografica “Sorry Mom!”

La voce femminile di Memy.

Non mancherà la voce femminile: Noemi Aurora Occhipinti, in arte Memy, è una giovane cantautrice veronese da sempre attratta dall’arte e dalla musica e inizia a studiare canto all’età di 13 anni. I suoi pezzi sono positive pop che non disdegnano contaminazioni che vanno dall’hip-hop al modern jazz e soul.

La musica di Memy parla spesso di emozioni, ma soprattutto del modo in cui vive le sue esperienze di vita (anche le più dure) in modo leggero e fiabesco.

Giove immerge nei suoi brani influenze pop, rap, elettronica e canzone d’autore. Dall’incontro con Fabio, produttore e music engineer veronese, la sua più grande passione prende voce con sfumature sempre più nuove ed emotive, forgiando, giorno dopo giorno, la sua identità in continua crescita.

Jacopo Ferrari, in arte Yenko, ha iniziato a fare musica a 13 anni tra i banchi di scuola. E’ un artista che cerca di trasmettere le sue emozioni al 100% con i suoi brani Pop/Rap.

L’appuntamento è giovedì 19 dicembre dalle ore 19,30 presso Corte Molon, Via della Diga 17, con ingresso libero e gratuito.