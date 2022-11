Volotea festeggia 10 anni a Verona: 600mila posti e 13 nuove destinazioni

Volotea connette Verona con 13 destinazioni, 9 delle quali esclusive: classificata 1a compagnia del Catullo per numero di mete.

Volotea taglia il traguardo dei 10 anni: la compagnia low-cost, che dal suo primo volo ha trasportato a Verona 4,7 milioni di passeggeri, per il 2023 scende in pista al Catullo con un’offerta di circa 600 mila posti, pari a più di 3.200 voli. La flotta della low-cost collegherà lo scalo con 4 Paesi, per un totale di 13 destinazioni, 9 delle quali esclusive.

Numeri che classificano Volotea prima a Verona per mete raggiungibili e che trovano riscontro anche a livello più ampio: la capacità della compagnia a Verona e Venezia per l’anno prossimo sarà di oltre 1 milione di biglietti in vendita, con collegamenti verso 30 destinazioni in 6 Paesi.

Presso l’aeroporto di Verona, dall’inizio del 2022 a ottobre, sono stati trasportati ben più di mezzo milione di passeggeri. Inoltre, presso lo scalo, la compagnia ha operato più di 3.000 voli, totalizzando un tasso di raccomandazione attorno all’83%: ciò significa che più di 8 passeggeri su 10 consiglierebbero Volotea ad amici e parenti. Un trend positivo che trova riscontro anche a Venezia: nello stesso periodo dell’anno, al Marco Polo, sono stati circa 600 mila i passeggeri trasportati, più di 630 i voli totali, mentre il tasso di raccomandazione si è attestato intorno al 77%.

Le nuove destinazioni.

Volotea collega Verona con 13 destinazioni, 9 delle quali esclusive, in 4 Paesi: Italia (Alghero, Cagliari, Catania, Olbia, Lampedusa, Pantelleria e Palermo), Grecia (Atene, Heraklion/Creta, Santorini e Zante), Francia (Parigi Charles de Gaulle) e Spagna (Barcellona).

Volotea collega Venezia con 24 destinazioni, 13 delle quali in esclusiva, in Italia (Lampedusa, Pantelleria, Catania, Napoli, Olbia e Palermo), Grecia (Atene, Mykonos, Karpathos, Skiathos, Santorini e Zante), Francia (Lourdes, Lille, Bordeaux, Lione, Marsiglia, Nantes e Nizza), Spagna (Bilbao, Saragozza e Malaga), Germania (Hannover) e Lussemburgo.

“Siamo davvero felici di festeggiare il traguardo dei 10 anni di attività: siamo presenti sin dal nostro esordio in Veneto, una regione in cui abbiamo investito molto e in cui ci sono 2 delle nostre basi operative. In Veneto vogliamo mantenere un costante livello di impegno, offrendo un portfolio di destinazioni e voli in linea con le esigenze di viaggio dei nostri passeggeri: non è un caso che, recentemente, siano state inaugurate da Verona le rotte alla volta di Barcellona e Parigi – Charles de Gaulle, fortemente richieste dai viaggiatori”, ha affermato Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea.