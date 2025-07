Verona, ultime ore per “Semi di Bene”: l’iniziativa UniCredit e Csv

UniCredit e Csv Verona: 60mila Euro per il Terzo Settore Veneto con il bando “Semi di Bene”.

Il tempo stringe per “Semi di bene”, l’iniziativa che sosterrà le idee più meritevoli del Terzo settore: il bando, promosso da UniCredit insieme ai Csv di Verona e Padova/Rovigo, chiuderà le candidature lunedì 4 agosto alle ore 12.

Dopo il successo della prima edizione, il progetto torna con un contributo complessivo di 60mila euro, di cui 27mila destinati a Verona. Obiettivo: finanziare tre progetti solidali capaci di generare ricadute concrete sul territorio e valorizzare il ruolo dei volontari.

I fondi andranno suddivisi in tre fasce di spesa – da 13mila, 9mila e 5mila euro – con contributi base rispettivamente di 6.500, 4.500 e 2.500 euro. In più, grazie alla piattaforma IlMioDono, sarà possibile ottenere un bonus che raddoppia il finanziamento iniziale. UniCredit valuterà anche premi extra per idee particolarmente innovative.

“Semi di bene” nasce da un accordo nazionale tra UniCredit e CSVnet per rafforzare il sostegno al non profit in tutta Italia. In Veneto ha anche il patrocinio del Forum del Terzo Settore.