Progettomondo: due veronesi pronte per Perù e Marocco

I sogni di Alice e Sofia: due veronesi tra i 26 giovani di Progettomondo pronti a partire.

Caschi Bianchi in partenza con Progettomondo: due veronesi sono pronte a fare le valigie per Perù e Marocco. In tutto sono 26 i giovani volontari e volontarie che tra fine luglio e inizio agosto partiranno per un anno di Servizio Civile Universale con Progettomondo Ets, la storica associazione veronese attiva da 60 anni nei progetti di cooperazione internazionale in America Latina, Africa e Medio Oriente.

Le destinazioni sono Bolivia, Perù, Honduras, Marocco, Tunisia e Mozambico. Sette di loro sono veneti, tra cui due giovani di Verona: Alice Ferrari e Sofia Gugole.

Alice: “L’emergenza climatica è la sfida più urgente”.

Alice Ferrari, 25 anni, di Borgo Trento, decollerà il 31 luglio verso Lima. Dopo il diploma al liceo Maffei, ha studiato relazioni internazionali e cooperazione a Milano. Non è nuova a esperienze all’estero: Palestina, Bolivia, Messico. Ora la attende il Perù, “un Paese che ho nel cuore fin da bambina”, racconta. Lavorerà al Centro Amazzonico di Antropologia, occupandosi dei diritti delle popolazioni indigene. “Penso che l’emergenza climatica sia la sfida più urgente del nostro tempo”, dice.

Sofia: “In Marocco per capire le migrazioni”.

Sofia Gugole, 27 anni, originaria di Palù, partirà invece per Béni Mellal, in Marocco. Dopo studi in Scienze politiche e relazioni internazionali tra Padova e Torino, ha lavorato in azienda prima di scegliere il Servizio Civile. “Sono sempre stata scout, da sempre immersa nel volontariato”, spiega. “In Marocco voglio mettere in pratica quello che ho studiato e capire meglio le motivazioni di chi lascia il proprio Paese”.

Un’esperienza per crescere.

Secondo Agnese Piva dell’ufficio Servizio Civile di Progettomondo, oggi questa scelta non è solo legata alla solidarietà: “Sempre più giovani vedono il Servizio Civile come un’opportunità per entrare nel mondo della cooperazione”.

Tra chi parte, anche 4 volontarie dei Corpi Civili di Pace, impegnate in contesti di conflitto sociale in Bolivia.