Visite ginecologiche gratuite presso l’Azienda ospedaliera di Verona

L’Azienda ospedaliera di Verona aderisce al progetto “Dalla parte di noi donne”: visite ginecologiche gratuite il prossimo 15 luglio.

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ha aderito al progetto “Dalla parte di noi donne” per offrire visite ginecologiche gratuite lunedì 15 luglio dalle 14:00 alle 18:30. L’iniziativa, a carattere nazionale, è promossa da Alfasigma, azienda farmaceutica italiana presente in Italia anche in ambito ginecologico con una linea di prodotti dedicati, con il fine di sensibilizzare la popolazione femminile sul tema della prevenzione ginecologica.

“Dalla parte di noi donne” nasce dalla consapevolezza che la prevenzione è fondamentale per la salute femminile; l’iniziativa è patrocinata dall’Associazione Ginecologi Universitari Italiani (Agui), dalla Fondazione Onda Ets e da Federfarma e si svolgerà in 20 Aziende Sanitarie aderenti sul territorio nazionale.

Accedendo alla piattaforma dallapartedinoidonne.it è possibile iscriversi e prenotare una visita ginecologica presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. Qualora il centro abbia già raggiunto il limite massimo di iscrizioni, è possibile iscriversi a una lista di attesa, per essere ricontattati qualora si liberassero dei posti in un secondo momento.

Possono partecipare all’iniziativa le donne maggiorenni non in gravidanza, che non sono attualmente in cura da uno specialista per una patologia ginecologica cronica e non si sono sottoposte a una visita ginecologica negli ultimi 6 mesi.