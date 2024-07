Uno storico panificio di Verona premiato dal Comune per i 50 anni di attività

Premiato il panificio Testi.

Da 54 anni il panificio di via Galvani del signor Luciano Testi è un punto di riferimento per Borgo Nuovo. L’ingrediente segreto è il sorriso, che accanto alla professionalità ha reso il panificio Testi una tappa fissa per i residenti del quartiere, e non solo.

Un esempio di dedizione per il lavoro e di passione che il signor Luciano condivide con la moglie, il figlio e i nipoti: tre generazioni che ogni giorno sfornano pane fragrante, focacce, dolcetti e leccornie per ogni gusto. Sveglia alle 3 del mattino, inclusa la domenica, per dare vita alla magia della lievitazione, frutto di cura e pazienza.

Oggi, come riconoscimento di questo impegno lungo oltre mezzo secolo, Luciano Testi ha ricevuto una pergamena dall’Amministrazione comunale. L’attestato è stato consegnato dall’assessore al Decentramento Federico Benini e dal presidente della Circoscrizione 3^ Riccardo Olivieri. Al momento di festa sono intervenuti molti cittadini e cittadine che hanno testimoniato il loro affetto per questo pilastro del quartiere.

“Attività come il panificio Testi sono motivo di orgoglio per la nostra città” – ha commentato l’assessore al Decentramento Federico Benini – Grazie ad attività come questa i residenti possono vivere gli spazi del quartiere, trasformandolo in luoghi di incontro e socialità”.



“Come Circoscrizione 3^ siamo felici di premiare questi importanti traguardi – ha aggiunto il presidente Riccardo Olivieri – L’orgoglio di essere un punto di riferimento del quartiere rafforza il senso di appartenenza della comunità che vive e mantiene la propria identità”.