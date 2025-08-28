Violento acquazzone a Verona, sottopassi allagati.

Come previsto, un violento acquazzone si è abbattuto sul centro di Verona e su molte zone della provincia nel pomeriggio di oggi, giovedì 28 agosto.

A causa della forte pioggia, accompagnata da tuoni e fulmini, molti sottopassi cittadini sono stati come spesso accade in queste occasioni messi a dura prova. Alcuni automobilisti si sono trovati bloccati con i loro mezzi, in particolare nel sottopasso di viale Piave, che risulta allagato e bloccato, con il traffico fermo tra viale Piave e corso Porta Nuova.

La stessa polizia locale di Verona ha raccomandato prudenza alla guida. In alcune zone della città, come Borgo Roma, segnalata anche grandine.