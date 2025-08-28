Caprino, pronta la grande festa del Tartufo Nero del Baldo

Presentata a Verona la grande Festa del Tartufo Nero del Monte Baldo.

Dal 29 agosto al 1° settembre al via la sedicesima edizione della Festa del Tartufo Nero del Monte Baldo. Un appuntamento che unisce enogastronomia, cultura e tradizione, richiamando visitatori da tutta la provincia e oltre.

L’evento è stato presentato mercoledì 27 agosto, nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, alla presenza del presidente della Provincia Flavio Pasini, del sindaco di Caprino Giuseppe Armani, dell’assessore al bilancio Alfredo Opri e del consigliere agli eventi Nicola Specchierla. Insieme a loro anche il presidente della neonata associazione “Il Tartufo del Monte Baldo” ETS, Paolo Morando, e i rappresentanti dell’Associazione Tartufai Veronesi Baldo Lessinia.

Programma.

La cerimonia di inaugurazione è fissata per sabato 30 agosto alle ore 11 in piazza della Vittoria. Nei giorni della festa, gli stand gastronomici proporranno specialità tipiche arricchite dal pregiato tartufo: bruschette, polenta, tagliatelle fresche, gnocchi di patate, carpaccio e molte altre delizie.

Accanto alla proposta culinaria, il programma prevede convegni culturali, esposizioni artigianali, musica dal vivo e iniziative popolari come il Motogiro del Monte Baldo, la Tartufolonga e il revival del Festival della Canzone Montebaldina, che negli anni ’60 animava le estati caprinesi.

Non mancheranno attività per famiglie e bambini: tutti i giorni sarà attivo il “Bimbo Party”, con gonfiabili, giochi e spettacoli. Spazio anche alla riflessione: sabato 30 agosto, alle 10, un convegno approfondirà la storia del tartufo e la recente candidatura UNESCO della cavatura come patrimonio culturale immateriale.

Sempre sabato, alle 19.30, il centro storico si trasformerà con “Caprino sotto le stelle”, evento dedicato al commercio locale con artisti di strada, giochi in legno e spettacoli itineranti. La festa ospiterà inoltre un momento istituzionale per celebrare i gemellaggi con Gau-Algesheim in Germania (40 anni) e Salieu in Francia (20 anni).

La chiusura, lunedì 1° settembre, sarà affidata a una cena solidale in collaborazione con la Pro Loco: il ricavato andrà interamente al progetto benefico “Gli occhi di Noemi” nell’ambito dell’iniziativa “Il giro dei sogni”.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Caprino Veronese insieme all’associazione Il Tartufo del Monte Baldo ETS, in collaborazione con i Tartufai Veronesi Baldo Lessinia.

Il programma completo è disponibile su festadeltartufoneromontebaldo.it.