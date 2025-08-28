A Corte Molon le “Buone Vibrazioni” dei giovani talenti veronesi

“Buone Vibrazioni” a Corte Molon: un evento per i giovani talenti veronesi.

Sabato 30 agosto, dalle 18 alle 23, Corte Molon diventa il palcoscenico delle “Buone Vibrazioni”, l’evento che evidenzia la creatività e l’energia delle nuove generazioni veronesi.

La manifestazione nasce sulla scia delle nove serate già organizzate negli scorsi mesi nello stesso spazio, che hanno visto alternarsi decine di artisti emergenti. Stavolta, la formula si arricchisce con un mix di musica dal vivo, danza, performance sportive e momenti di confronto culturale.

Tra gli ospiti spicca il nome di Francesca De Braco, finalista per San Marino all’Eurovision, che porterà sul palco la sua voce versatile e la sua esperienza internazionale. Accanto a lei il collettivo Illusion Records, espressione della nuova scena rap urbana, con testi che mescolano ricerca artistica e impegno sociale.

Il programma musicale comprenderà anche il cantautorato rap di Yenko, le sonorità ibride di Giove di Maggio, le armonie del Laria Duo e l’urban funk di Young Twist, fino al gran finale che vedrà tutti gli artisti riuniti in un’esibizione collettiva.

Ma non ci sarà solo musica: spazio anche a spettacoli di cheerleading con i Neon Athletics, di ginnastica ritmica a cura della Fondazione Bentegodi, e di danza urbana con breakdance e hip-hop firmati New Evolution Dance.

Il lato più riflessivo della serata sarà affidato a una serie di talk dedicati ai temi cari alle nuove generazioni: dal ruolo dello sport nella costruzione della comunità al rapporto tra giovani e periferie, fino al mondo dei social e al linguaggio della nuova musica.

L’evento si aprirà già nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30, con la festa di fine Centri Estivi, per poi entrare nel vivo con la maratona serale. Durante tutta la durata sarà attivo un servizio bar e ristorazione.

Promosso da Horse Valley, Biancarosa Onlus e Centri Giovanili Don Mazzi, “Buone Vibrazioni” punta a offrire ai giovani uno spazio reale di espressione, in contrapposizione alla dimensione virtuale dei social, dando loro la possibilità di vivere l’emozione del palco e di condividere le proprie creazioni con il pubblico.