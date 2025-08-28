Parco Sigurtà, torna il Magico Mondo del Cosplay

Il più grande raduno d’Italia: torna il Magico Mondo del Cosplay al Parco Sigurtà.

Al Parco Giardino Sigurtà torna il Magico Mondo del Cosplay: due giorni di show, musica e sfilate sabato 6 e domenica 7 settembre. Pronta quindi la 19esima edizione del più grande raduno italiano dedicato a chi ama diventare come i personaggi di cartoni animati, anime, fumetti, serie tv e videogiochi.

Un evento unico, nato nel 2007 con una sola giornata e cresciuto negli anni fino a diventare il riferimento assoluto per il mondo cosplay in Italia: non una fiera, non una competizione, ma una vera e propria festa che lo scorso anno ha richiamato oltre seimila figuranti.

Ospiti e spettacoli.

Sul main stage e nei viali del parco si alterneranno spettacoli e concerti. Giovanni Muciaccia, l’indimenticabile volto di Art Attack, porterà uno show dedicato al linguaggio dei meme e alla poesia visiva. Le Winx, con le voci ufficiali Elisa Rosselli, Michela Ollari e Lucia Miccinilli, si esibiranno in un concerto che farà rivivere le avventure delle fate di Alfea. Giulia Ottonello, vincitrice di Amici 2002, e il doppiatore Pietro Ubaldi, insieme a Stefano Bersola, daranno vita allo spettacolo Disneiamo, un viaggio tra i classici Disney dal 1937 a oggi. Gran finale domenica sera con Giorgio Vanni, il “re delle sigle” dei cartoni animati, che farà cantare a squarciagola con le indimenticabili Dragon Ball, Detective Conan e tante altre.

Accanto agli show, non mancheranno la parata cosplay, le sfilate non competitive condotte da Giorgia Vecchini (con categorie kids e adulti), l’area game con giochi di ruolo, laser battle e realtà virtuale, oltre alle Itasha, le auto decorate con grafiche ispirate ad anime e manga.

Il programma.

Sabato 6 settembre ore 16 Spettacolo di Giovanni Muciaccia. ore 18 Concerto Winx Club. ore 19 Concerto Cartoonici.

Domenica 7 settembre ore 15:30 Grande parata cosplay. ore 16 Sfilata Cosplay Kids. ore 16:30 Sfilata Cosplay Adulti. ore 18 Show Disneiamo. ore 20 Concerto Giorgio Vanni.

Info.

I biglietti sono già disponibili su sigurta.it con una tariffa ridotta riservata ai cosplayer. Le iscrizioni alle sfilate sono aperte online fino al 3 settembre.