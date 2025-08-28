Stefano Beltrame, veronese, è il nuovo ambasciatore italiano a Mosca.

Il Consiglio dei ministri ha nominato ambasciatore italiano a Mosca il veronese Stefano Beltrame. L’annuncio è stato dato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine della riunione di governo.

Diplomatico di lunga esperienza, nato a Verona nel 1960, laureato in scienze politiche a Padova, Beltrame ha ricoperto incarichi in Kuwait, Germania, Iran, Stati Uniti, Cina e Austria. Dal 2021 al 2024 è stato ambasciatore a Vienna e attualmente era consigliere diplomatico del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

Ma in passato Beltrame ha collaborato anche come consigliere diplomatico del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

I complimenti di Zaia.

“Rivolgo i miei complimenti e gli auguri di buon lavoro al veneto Stefano Beltrame, nominato ambasciatore d’Italia a Mosca. È un incarico di grande prestigio e delicatezza che conferma il valore dei nostri conterranei nelle istituzioni nazionali e internazionali”, dichiara il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia.