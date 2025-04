Pioggia di euro in Veneto, ma Verona si becca il premio più grosso

Il 10eLotto sorride a Verona: è la vincita più ricca in Veneto del fine settimana.

Nel concorso 10eLotto di venerdì 18 aprile, Verona ha messo a segno una vincita da 50mila euro, risultando il premio più alto assegnato in Veneto nel weekend. Il fortunato colpo è stato centrato in via Gracco Spaziani, grazie a un 9 Oro, una combinazione vincente che ha fatto esultare un giocatore veronese.

Ma non è stata solo Verona a gioire: tra venerdì e sabato, infatti, in tutto il Veneto sono stati distribuiti premi per un totale di 89mila euro. A Treviso, in via Montello, un altro giocatore ha portato a casa 20mila euro con un 7 Doppio Oro. A seguire, San Nicolò di Comelico, in provincia di Belluno, dove sono stati vinti 10mila euro con la stessa modalità, e infine Venezia, dove un 3 ha fruttato 9mila euro a un fortunato in viale Giuseppe Garibaldi, a Mestre.

In tutta Italia, l’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito oltre 14 milioni di euro in premi, portando il totale da inizio anno a 1,2 miliardi di euro.