Fiamme in un’azienda di smaltimento a Legnago: incendio domato, nessun ferito.



Nel pomeriggio di lunedì 21 aprile, intorno alle 15.30, un incendio è divampato in un’azienda specializzata nello smaltimento dei rifiuti in località Torretta di Legnago.

Le fiamme hanno interessato un container collegato all’impianto di depurazione delle acque scure. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Legnago e da Castelmassa (Rovigo), riuscendo a contenere e spegnere il rogo prima che si propagasse al resto della struttura.

A supporto dell’operazione, anche il nucleo Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) del comando di Verona, che ha effettuato i necessari rilevamenti strumentali per escludere la presenza di sostanze pericolose nell’aria o nei materiali coinvolti. L’intervento si è concluso in serata, poco dopo le ore 21. Non si registrano feriti.