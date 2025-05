Verona sul podio: vince il corto “Un piccolo grande aiuto”

A Verona giovani registi crescono e vincono il “Frame” con un corto “sociale”.

Giovani registi crescono, a Verona il miglior corto del progetto “Frame by Frame”: si intitola “Un piccolo grande aiuto”. Questo è il cortometraggio che ha conquistato il primo premio al festival promosso da Engim Veneto. A firmarlo sono stati i ragazzi della sede di Verona Chievo, che si sono messi dietro (e davanti) la videocamera per raccontare non solo un’emergenza scolastica, ma anche un messaggio potente di solidarietà, empatia e preparazione.

Il concorso, sostenuto dalla Regione Veneto, ha visto coinvolte le sette sedi Engim regionali con l’obiettivo di raccontare, tramite video e storytelling, episodi significativi della vita scolastica legati al tema della cittadinanza attiva, all’educazione civica e alle prime risposte in caso di emergenza. A ospitare la cerimonia di premiazione è stato il Patronato Leone XIII di Vicenza, dove i corti in gara sono stati proiettati e valutati da una giuria di esperti del settore audiovisivo e sociale.

I protagonisti.

I protagonisti del corto vincitore sono giovani studenti del corso per operatori alla riparazione dei veicoli a motore, che con semplicità e realismo hanno messo in scena una situazione di pericolo e il tempestivo intervento appreso durante una lezione pratica della Croce Rossa.

Il progetto.

Il progetto “Frame by Frame” nasce non solo per avvicinare i giovani alla narrazione audiovisiva, ma anche per educare all’uso consapevole dei media, promuovere la cultura della sicurezza online e valorizzare le esperienze scolastiche tramite una nuova sensibilità artistica e comunicativa. Le attività sono state supportate da formazioni dedicate, workshop, seminari e tutoraggi professionali, che hanno permesso ai ragazzi di produrre video di qualità partendo dai loro smartphone e dall’esperienza quotidiana in aula e nei laboratori.

Anche l’impegno sociale in scena.

A seguire, sempre a Vicenza, si sono tenute le premiazioni del progetto “Per una società senza disuguaglianze”, promosso da Engim in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Qui sono stati valorizzati i migliori percorsi di “service learning”: veri e propri progetti di impegno sociale realizzati dagli studenti in collaborazione con realtà del territorio.

Dal servizio in mensa per i più poveri alla tombola con gli anziani, fino alla creazione di abiti con donne vittime di violenza, sono stati 475 gli studenti coinvolti in iniziative che hanno messo al centro la solidarietà e il contrasto all’esclusione sociale. Tre i progetti del Veneto che hanno ricevuto una menzione speciale: Verona, Thiene e Treviso, le cui esperienze entreranno a far parte della guida “Per non lasciare indietro nessuno”, presto disponibile grazie all’ente Engim Ets.

▶ Guarda il video vincitore “Un piccolo grande aiuto”.

https://drive.google.com/file/d/17hby73iYwqucJh7exQz_hCOEsgDAngi5/view?usp=sharing