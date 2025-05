Roma brinda all’eccellenza: “Amarone in Capitale” porta il fascino della Valpolicella all’Acquario Romano.

Vini nobili, location suggestiva e una serata tutta da gustare: mercoledì 4 giugno, dalle 17.00 alle 22.30, torna a Roma “Amarone in Capitale”. Si tratta dell’appuntamento che punta i riflettori sul re dei rossi veneti. L’Acquario Romano (Piazza Manfredo Fanti) sarà il teatro di questa esperienza sensoriale firmata Consorzio Vini Valpolicella, che porta nella Città Eterna il fascino, la storia e i profumi dell’Amarone, tra i più amati al mondo da appassionati e celebrità, da Hemingway a George Clooney.

L’evento, inserito nel programma “Quality Heritage of Europe”, è pensato per winelover, turisti e curiosi, pronti a lasciarsi conquistare da calici eccellenti e racconti autentici, direttamente dai produttori della Valpolicella, presenti ai banchi di assaggio. E non finisce qui: ogni calice sarà accompagnato da un abbinamento gourmet con il Parmigiano Reggiano Dop, partner d’eccezione dell’iniziativa.

Programma.

Il programma parte alle 17.00 con l’apertura dei banchi di degustazione. Dalle 18.30, spazio alla masterclass “Amarone Riserva: tempo e idee che plasmano l’eccellenza”, un momento dedicato ai palati più curiosi e raffinati, curato da AIS Lazio, con il racconto diretto dei vignaioli e un focus sul lungo percorso di qualità che ha reso questo rosso così iconico (ingresso gratuito, ma posti limitati e su registrazione).

Alle 19.30 scatta l’ora dell’aperitivo scenografico con l’originale proposta “Rosso su Ghiaccio”, un modo sorprendente e contemporaneo di gustare il Valpolicella DOC in chiave estiva e informale.

L’ingresso è gratuito, ma serve registrarsi.

Partecipare è facile e gratuito, ma è richiesta la registrazione anticipata qui per assicurarsi l’ingresso a una serata per chi ama il buon vino.

Le cantine protagoniste.

Saranno undici le aziende pronte a raccontarsi tra un sorso e l’altro: Aldegheri, Corte Saibante, Domini Veneti, Flatio, Lavarini, Pasqua Vini, Provolo, Rubinelli Vajol, Secondo Marco, Torre di Terzolan e Zymè di Celestino Gaspari.