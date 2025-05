Il Rally Due Valli accende i motori a Verona: record di iscritti

Verona accelera: il Rally Due Valli si prepara a infiammare la città scaligera.

Torna a rombare il cuore sportivo di Verona con la 43esima edizione del Rally Due Valli, in programma dal 29 al 31 maggio. La storica competizione organizzata dall’Automobile Club Verona in collaborazione con Aci Verona Sport si annuncia come una delle più appassionanti di sempre: ben 156 iscritti, quasi un record nazionale per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR), e un parterre di campioni che promette scintille.

Piazza Bra, il salotto buono dei motori.

Il rally prenderà il via ufficiale venerdì 30 maggio con la cerimonia di partenza in Piazza Bra, che ospiterà anche l’arrivo della gara sabato. Un ritorno alle origini e un omaggio alla città, con un percorso che quest’anno si snoderà tra scenari iconici e prove inedite, puntando su tecnicità e spettacolarità.

Il grande ritorno di Erbezzo.

Tra le novità più attese, il ritorno della prova speciale di Erbezzo, assente dal 2019 e definita dagli organizzatori come la “regina” di questa edizione. Il tratto “Erbezzo – Tomasi Auto” con i suoi 27,89 km promette emozioni forti: curve strette, salite, discese e un pubblico caloroso. La prova sarà affrontata sia venerdì che sabato, quando cambierà nome in “Cappella Fasani – Banca Valsabbina”.

Spettacolo in diretta TV.

Anche gli spettatori da casa potranno godersi lo spettacolo: la Power Stage “Alcenago-Up Rent”, che aprirà le danze venerdì pomeriggio, sarà trasmessa in diretta su RAI Sport e ACI Sport TV, un’occasione per ammirare l’evoluzione dei big del rally tricolore in un tratto che sarà poi ripetuto il giorno successivo.

Scandola rientra nella sua “gara di casa”.

Tra i grandi protagonisti non poteva mancare Umberto Scandola, attesissimo dai tifosi veronesi. Dopo sei mesi di stop, il pilota torna in gara con una Citroen C3 Rally2 affiancato da Alessandro Campedelli, proprio sulla prova che l’ha visto crescere: Erbezzo. Una partecipazione dal forte valore simbolico, che esalterà il pubblico locale.

Favoriti e outsider: sfida tricolore.

Sul fronte della competizione, i riflettori sono puntati su Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto, già vincitori nel 2019, 2022 e 2024, e nuovamente al via con la Citroen C3 Rally2. Ma la concorrenza è agguerrita: ci saranno Giandomenico Basso, Simone Campedelli, Fabio Andolfi, Marco Signor e anche i finlandesi Korhola e Temonen, tutti decisi a conquistare la vetta del CIAR.

La “Coppa Rally di 4ª Zona”: cuore locale e passione.

In parallelo si correrà la Coppa Rally di 4ª Zona, gara autonoma concentrata nella giornata di sabato. Anche qui tanti veronesi in gara, tra cui Federico Bottoni, Righetti-Rossi e Costenaro-Gambasin, pronti a dare battaglia su un tracciato leggermente diverso ma altrettanto impegnativo.

Rally Therapy: motori e solidarietà.

Il Rally Due Valli non è solo sport. Giovedì 29 maggio torna anche l’iniziativa “Rally Therapy – A bordo di un sogno”, giunta alla quinta edizione. Grazie alla collaborazione con l’ULSS 9 Scaligera, ragazzi e ragazze con disabilità potranno vivere l’emozione di salire a bordo di un’auto da rally. Testimonial d’eccezione sarà Miki Biasion, due volte campione del mondo, presente anche per lanciare il Trofeo Lancia HF, che celebra il ritorno dello storico marchio nei rally.