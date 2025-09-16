Sei mesi dopo la tragedia nasce il figlio del papà morto schiacciato da un camion a Villa Bartolomea.

Un destino crudele e un segno di rinascita: sei mesi dopo la tragedia del papà morto schiacciato dal camion, nasce suo figlio che ora porta il suo stesso nome. Sei mesi dopo la morte di Thomas Gobbi, giovane autotrasportatore di 34 anni rimasto vittima di un incidente sul lavoro a Villa Bartolomea, è nato suo figlio. La compagna Nicole lo ha chiamato Thomas Buio, un nome che custodisce insieme la memoria del padre e la forza di una nuova vita.

Il piccolo è venuto alla luce il 12 settembre 2025, all’ospedale di Rovigo. Quattro chili di luce e di somiglianza con quel papà che non potrà mai conoscere, ma al quale resterà legato per sempre anche attraverso il nome.

La tragedia che ha colpito la famiglia risale al 24 febbraio scorso, quando Thomas, titolare della neonata Gobbi Agritrasporti, stava controllando un guasto al suo camion. In pochi istanti la cabina si richiuse, schiacciandolo senza lasciargli scampo. La sua morte scosse profondamente Masi, dove viveva con Nicole, e Merlara, suo paese natale. Ai funerali, centinaia di persone e decine di camion in corteo lo avevano salutato.