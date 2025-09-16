Una regione a emissioni quasi zero: il Veneto si conferma la più virtuosa d’Italia.

Il Veneto e quindi anche Verona, si conferma la regione italiana più avanti nella transizione ecologica: a dirlo è l’Indice Zero Emissioni (IZE). Si tratta di uno studio che ha messo a confronto le performance delle 20 regioni italiane in vista della Giornata Internazionale Zero Emissioni del 21 settembre. L’indice è stato elaborato da Casinos.com.

Con un punteggio di 65,5 su 100, il Veneto conquista la vetta della classifica nazionale grazie a risultati concreti sul fronte ambientale e a una comunità digitale tra le più attive d’Italia.

Emissioni dimezzate in trent’anni.

Dal 1990 al 2022 la regione ha ridotto le proprie emissioni del 49,8%, quasi la metà rispetto ai livelli di trent’anni fa. Un dato che colloca il Veneto tra le realtà più virtuose a livello nazionale.

Cittadini sempre più “green” online.

Non si tratta solo di azioni concrete: anche la sensibilità digitale è tra le più alte del Paese. I veneti ottengono il massimo dei punteggi (100/100) nelle ricerche Google per il termine “emissioni zero”, e un ottimo 82/100 per “auto elettrica”.