Balloon Light Concert a Villa Arvedi: il concerto dove le luci danzano con la musica.

Sabato 17 maggio, Villa Arvedi si trasformerà in un palcoscenico magico per il “Balloon Light Concert – Concerto tra le Luci Fluttuanti”. L’evento promette un’esperienza sensoriale, dove la musica del pianoforte dal vivo si fonderà con l’atmosfera creata da centinaia di palloncini luminosi che fluttueranno nell’aria. La luce calda e soffusa emanata dai palloncini irradierà lo spazio, trasformando la loggia del castello in uno spettacolo ipnotico.

L’evento, organizzato in due turni, uno alle ore 20 e l’altro alle ore 22, avrà una durata di un’ora per ciascuna performance. I biglietti per questo evento hanno un costo di 25 euro. Si possono acquistare direttamente online, qui.

Villa Arvedi si trova in via Conti Allegri, a Grezzana.