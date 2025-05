Paura a Cavriana, nel Mantovano, per una bimba di 7 anni, residente a Mozzecane, caduta in bici dopo una gara di Giovanissimi.

Paura questa mattina, domenica 11 maggio, per una bambina di 7 anni, residente con i genitori a Mozzecane, che a Cavriana, nel Mantovano, è caduta con la bici nel piazzale del paese, sbattendo con violenza il viso, dopo aver concluso una gara ciclistica di Giovanissimi.

Subito sono scattati i soccorsi. La bimba, che gareggia per la società Barbieri di Valeggio, come riferisce la Gazzetta di Mantova, è stata elitrasportata in codice giallo, per accertamenti, all’ospedale di Bergamo. Secondo le prime informazioni avrebbe subito un trauma facciale.