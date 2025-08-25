Lo stand Fiera della Polenta al “Bardolino freddo”

La polenta della fiera è un piatto che va gustato al “Bardolino freddo”.

L’associazione Vigasio Eventi sarà presente alla seconda edizione del “Bardolino freddo”, con lo stand Fiera della Polenta. L’appuntamento promosso da Comune di Bardolino e Lazise, Fondazione Bardolino Top, in collaborazione con Strada del Vino Bardolino Doc, è in programma da venerdì 29 a domenica 31 agosto, con un proprio stand della Fiera della Polenta allestito nel Parco di Villa Carrara Bottagisio di Bardolino.

Per l’occasione verranno proposti tre piatti: bigoli con le sarde, polenta e luccio, polenta e baccalà, in questi orari di apertura: venerdì e sabato dalle 18 alle 23, domenica dalle 11 alle 23.

Programma.

La manifestazione “Bardolino freddo” prenderà il via venerdì 29 agosto, con l’apertura, dalle 17 alle 24 sul Lungolago Riva Cornicello, delle degustazioni di Bardolino Classico DOC a cura delle aziende e cantine produttrici.

Il momento clou dell’evento sarà alle 18 sul Lungolago Lenotti, con l’inaugurazione della kermesse, mentre la serata proseguirà alle 21 al Parco Bottagisio con il concerto pop-rock della violinista Lisa Agnelli, accompagnata da pianoforte, chitarra e batteria.

Sabato 30 agosto vedrà il Lungolago Roma animarsi dalle 10 fino al tramonto con gli artigiani creativi dell’associazione Ama. Dalle 17 alle 24 torneranno le degustazioni di Bardolino Classico Doc sul Lungolago Riva Cornicello . Seguiranno alle 19, sul lungolago, le esibizioni dei violini di Aaron Ferri, e alle 21 al parco lo spettacolo lirico-teatrale “I miei verdi anni…” di e con Katia Ricciarelli.

La manifestazione si concluderà domenica 31 agosto con il ritorno degli artigiani. La serata, dalle 20, sarà animata dal concerto funk dei Zoe Safari.