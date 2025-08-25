Nuova guida per la Cardiologia dell’Ulss 9 scaligera

L’Ulss 9 Scaligera nomina il nuovo direttore del Dipartimento delle Cardiologie di Verona.

Nuovo incarico per il dottor Gabriele Zanotto, nominato Direttore del Dipartimento Funzionale delle Cardiologie dell’Azienda Ulss 9 Scaligera.

Classe 1962, originario di Ostiglia (Mantova), Zanotto ha alle spalle una lunga carriera che lo ha visto crescere professionalmente a Verona e Legnago, fino a dirigere la Cardiologia di Villafranca-Bussolengo, dove dal 2023 è titolare dell’Unità Operativa Complessa.

Specialista in cardiologia dal 1992, ha maturato una forte esperienza nell’elettrostimolazione e nell’elettrofisiologia, affiancando all’attività clinica un intenso impegno scientifico. È stato infatti protagonista all’interno dell’Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione (AIAC) come chairman dell’area di telecardiologia, poi segretario nazionale e infine vicepresidente. Dal 2021 fa parte della task force dell’Istituto Superiore di Sanità, incaricata dal Ministero della Salute di redigere le linee guida nazionali sulla telemedicina.

Zanotto ha anche insegnato nelle università di Verona, Modena e Brescia, ed è autore di due volumi di riferimento – uno sulla terapia di resincronizzazione cardiaca, l’altro sul monitoraggio remoto di pacemaker e defibrillatori – oltre a più di sessanta pubblicazioni scientifiche.

Il Dipartimento che ora guiderà coordina le tre Cardiologie dell’Ulss 9, con l’obiettivo di condividere processi, sviluppare attività di alta specialità e rafforzare l’integrazione con gli specialisti sul territorio. Un lavoro che si muove in sinergia con l’Università di Verona, grazie alla convenzione per la formazione dei medici in specializzazione.

“Diffondere la cultura della salute come bene sociale è la missione che intendiamo portare avanti – sottolinea Zanotto – attraverso scelte strategiche capaci di rispondere in modo innovativo e integrato alle sfide cliniche e organizzative del nostro tempo”.