Viabilità modificata per il Giro: stop al casello A4 di Soave

Giro d’Italia, viabilità modificata: casello A4 di Soave chiuso il 23 maggio.

In vista del passaggio del Giro d’Italia, cambia la viabilità al casello di Soave, nell’Est Veronese, per garantire la sicurezza di atleti e spettatori. Lo stop sarà all’altezza di Soave–San Bonifacio sull’A4 Milano–Venezia, ed è previsto per venerdì 23 maggio dalle ore 12.30 alle 16.00, in entrambe le direzioni di marcia.

Il provvedimento, comunicato dalla Prefettura, si inserisce nel piano di gestione della mobilità per la tappa Rovigo–Vicenza, che attraverserà numerosi comuni veronesi: Cologna Veneta, Arcole, Belfiore, Soave, Monteforte d’Alpone e San Bonifacio.

Il transito dei ciclisti lungo le strade della zona è atteso tra le 14.20 e le 15.20, mentre la Carovana del Giro, con il suo carico di animazione e intrattenimento, precederà i corridori tra le 13.15 e le 14.10.

Oltre agli interventi sulla rete autostradale, si prevedono chiusure e deviazioni anche sulla viabilità ordinaria, in particolare lungo i tratti attraversati dalla corsa, con il supporto delle forze dell’ordine e dei volontari per la gestione del flusso veicolare e pedonale.