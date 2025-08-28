Verona, il tratto di via Quattro Spade tra via Mazzini e via Pellicciai chiude per la posa della pavimentazione in porfido.

Ultimo step per i lavori di sostituzione del collettore fognario di via Quattro Spade a Verona: lunedì e martedì prossimi, con la posa della pavimentazione in porfido si concluderà l’intervento di Acque Veronesi.

Durante questo periodo, il tratto di via Quattro Spade compreso tra via Mazzini e via Pellicciai sarà chiuso completamente al traffico veicolare. La circolazione sarà interdetta per tutti i mezzi. Su tutto il tratto coinvolto sarà vietato parcheggiare.

I frontisti diretti alle abitazioni nella parte non toccata dai lavori potranno circolare in deroga, anche in doppio senso, dove possibile. I mezzi di emergenza e soccorso avranno sempre accesso garantito. La sicurezza dei pedoni sarà sempre garantita, così come l’accesso per il carico e scarico delle merci.