Ritorno a scuola, ma con le regole di una volta: cellulari vietati e voto in condotta che fa “media”.

Cellulari vietati e ritorno del voto in condotta: lunedì 10 settembre gli studenti del Veneto torneranno tra i banchi di scuola per l’inizio dell’anno scolastico 2025-2026. Ma occhio, perché ci saranno nuove regole da rispettare.

Niente telefonini.

Tra le novità, di quelle che fanno tremare i polsi, ci sarà il divieto assoluto di usare il telefono cellulare durante le lezioni, misura che coinvolge ora anche le scuole superiori. Una decisione del Ministero dell’Istruzione e del Merito mirata a ridurre le distrazioni in classe e a riportare l’attenzione degli studenti sullo studio.

Voto in condotta.

Non meno importante, il ritorno del voto in condotta in decimi, che entrerà nel calcolo della media finale anche per gli studenti delle scuole medie. Questo per rafforzare l’importanza della disciplina e del comportamento corretto sia a scuola che nella vita.

Bonus libri e materiali didattici.

Novità importanti anche per le famiglie: il “Buono libri e contenuti didattici alternativi” tornerà a sostegno dell’acquisto di testi scolastici e materiali didattici. La Regione Veneto ha stanziato quasi sei milioni di euro destinati ai nuclei con redditi più bassi. Le domande potranno essere presentate online dal 17 settembre al 17 ottobre 2025.