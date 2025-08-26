Conto alla rovescia gli studenti del Veneto: si torna in classe a settembre, vacanze e ponti già stabiliti.

La campanella per gli studenti del Veneto suonerà mercoledì 10 settembre 2025, segnando l’inizio del nuovo anno scolastico 2025-2026 per scuole dell’infanzia, primarie, medie e superiori. La Giunta regionale ha approvato il calendario ufficiale, che definisce giornate di lezione, vacanze e sospensioni.

Vacanze e sospensioni.

Oltre alle festività nazionali, le lezioni saranno sospese in queste date.

24 dicembre 2025 – 5 gennaio 2026 (vacanze natalizie).

(vacanze natalizie). 16 – 18 febbraio 2026 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri).

(carnevale e Mercoledì delle Ceneri). 2 – 7 aprile 2026 (vacanze pasquali).

(vacanze pasquali). 2 maggio 2026 (ponte festa del Lavoro).

(ponte festa del Lavoro). 1° giugno 2026 (ponte festa della Repubblica).

Alle sospensioni si aggiungono le festività obbligatorie: tutte le domeniche, 1 novembre (Ognissanti), 8 dicembre (Immacolata), 25 e 26 dicembre, 1 gennaio, 6 gennaio, il lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno e la festa del Santo Patrono.

Ultimo giorno di scuola.

6 giugno 2026 per elementari, medie e superiori.

per elementari, medie e superiori. 27 giugno 2026 per le scuole dell’infanzia.

I giorni effettivi di lezione saranno 205 per il primo e secondo ciclo e 223 per l’infanzia (da sottrarre la festa del Patrono se infrasettimanale). Ogni istituto potrà inoltre modificare fino a 3 giornate, con eventuale recupero delle lezioni.

Le “Giornate dello Sport”.

Confermata anche per il 2026 l’iniziativa regionale dedicata all’attività sportiva: 19, 20 e 21 febbraio, subito dopo le vacanze di carnevale, tutte le scuole potranno organizzare eventi e attività sportive nell’ambito della propria autonomia.

Olimpiadi invernali e calendario speciale per Belluno.

Un capitolo a parte riguarda il territorio bellunese, che dal 6 al 22 febbraio 2026 ospiterà alcune gare delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina. Le scuole coinvolte da eventuali chiusure potranno recuperare le lezioni anticipando l’inizio al 1° settembre 2025, posticipando la fine oltre il 6 giugno (ma entro il 30 giugno 2026), oppure rimodulando le vacanze.