Via alla mostra-concorso di presepi delle scuole in materiale riciclato

Inaugurata nella Loggia di Fra’ Giocondo la mostra-concorso di presepi in materiale riciclato, iniziativa per le scuole veronesi.

Torna, festeggiando l’importante traguardo della XX edizione, la mostra-concorso “Presepi e Paesaggi in materiale riciclato” promossa dal Consiglio di Bacino Verona Nord in collaborazione con Serit e il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero.

La mostra delle opere – presepi e paesaggi realizzati in materiale riciclato dalle scuole dei 58 Comuni del Consiglio di Bacino Verona Nord – è aperta al pubblico sino al 6 gennaio, tutti i giorni, nella Loggia del Consiglio – Loggia Fra’ Giocondo in piazza dei Signori.

L’iniziativa è rivolta a tutte le scuole di ogni ordine e grado dei 58 Comuni del bacino Verona Nord e prevede la realizzazione di un elaborato per classe – presepe o paesaggio natalizio – realizzato con materiali di recupero o di scarto, con l’obiettivo di trasmettere a bambini e ragazzi il rispetto per l’ambiente, facendo leva sulla fantasia. Le oltre cento opere sono esposte da oggi, sabato 21 dicembre, sino al 6 gennaio nella magnifica cornice della Loggia del Consiglio, detta anche Loggia Fra’ Giocondo, in Piazza dei Signori, nel cuore di Verona. La mostra è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.

Gli elaborati prodotti dalle classi, saranno valutati da una giuria che premierà l’opera ritenuta più creativa e le prime tre classificate per le categorie scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. Il Consiglio di Bacino Verona Nord conferma, anche per questa iniziativa, la volontà di donare esperienze di classe a contatto con la natura, grazie ai partner del progetto che quest’anno sono: Coldiretti Verona, Bosco di Monte Cor a Ferrara di Monte Baldo, Maneggio La Fenice, Parco Naturale Regionale della Lessinia, Parco delle Cascate di Molina e Veja Adventure Park. Inoltre, tutte le classi partecipanti riceveranno un buono in cancelleria. Le premiazioni si terranno sabato 11 gennaio 2025 nella Basilica di San Zeno a Verona.

“Rassegna simbolo del Natale veronese”.

“La partecipazione di numerose scuole, rappresenta un segnale di continuità rispetto alle numerose iniziative di educazione ambientale scolastica organizzate in collaborazione con le amministrazioni comunali nel corso dell’anno scolastico. Entusiasmare il pubblico, arrivati alla XX edizione, è ancora possibile perché ogni anno le scuole sono in grado introdurre elementi di novità, pur conservando inalterata l’identità di una rassegna ormai simbolo del Natale veronese – ha spiegato Emanuela Ruffo, presidente del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero –. Un sincero ringraziamento alle insegnanti. Vi invitiamo a visitare la mostra: vi sorprenderà e contribuirà a lasciarvi un ricordo magico in questo Natale”.

“Dopo qualche anno di interruzione, siamo molto soddisfatti che la creatività delle scuole veronesi torni ad accendere la magia del Natale con oltre cento opere che, tra tradizione e creatività, sapranno stupire e far riflettere che verrà a visitare l’esposizione”, ha dichiarato Maurizio Alfeo, direttore generale di Serit.

All’inaugurazione dell’esposizione hanno partecipato il presidente della Provincia di Verona, Flavio Massimo Pasini e il sindaco del Comune di Verona, Damiano Tommasi che hanno osservato con stupore e fotografato le opere, colpiti dalla creatività espressiva e dalla manualità degli studenti. Presenti insieme ai rappresentanti degli Enti di bacino e di Serit, anche Roberto Brizzi, sindaco di Bussolengo, Roberto Dall’Oca, sindaco di Villafranca di Verona, Claudio Melotti, sindaco di Bosco Chiesanuova e Maristella Grassi, consigliera di Castelnuovo del Garda.