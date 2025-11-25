Il Comune di Verona ha approvato la convenzione che permette di riqualificare un tratto di via Sasse tra San Michele e San Martino.

Il Comune di Verona ha approvato la convenzione che permetterà di riqualificare il tratto di via Sasse compreso tra lo svincolo della Tangenziale Sud e l’ingresso dell’impianto Progeco Ambiente. L’intervento, dal valore complessivo di 975 mila euro, sarà interamente finanziato e realizzato dalla stessa società, senza costi per il Comune.

“Un intervento significativo per un’importante strada di collegamento – dichiara l’assessore alle Strade, Federico Benini – tra San Michele e San Martino Buonalbergo, che finalmente sarà allargata e adeguata ai flussi di veicoli che la caratterizzano. Parallelamente si procederà anche alla sistemazione del manto stradale. Facciamo fronte alle richieste di molti residenti di San Michele di mettere l’area in sicurezza”.

La riqualificazione nasce dalla necessità di rendere più sicuro e funzionale un tratto stradale molto utilizzato dai mezzi diretti all’impianto. Si tratta di un passaggio atteso e oggi possibile grazie al lavoro congiunto tra gli uffici comunali, la Regione Veneto e Progeco Ambiente, che si è impegnata anche alla manutenzione ordinaria e straordinaria della strada per tutta la durata dell’attività, come stabilito dalle prescrizioni regionali.

La convenzione prevede che la società curi la progettazione, l’appalto e l’esecuzione dei lavori secondo tutte le norme vigenti. I progetti preliminari sono già stati depositati e, una volta firmata la convenzione, saranno sottoposti alla Conferenza dei Servizi per l’approvazione definitiva.