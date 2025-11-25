Sono arrivate le prime manifestazioni di interesse, per ora non vincolanti, per l’acquisizione di Riello. Lo comunica il Ministero.

Sono arrivate le prime manifestazioni di interesse, al momento non vincolanti, per l’acquisizione di Riello. Lo comunica il Ministero delle Imprese e del Made in Italy al termine del tavolo sulla vertenza, sottolineando la forte attrattività dell’azienda sul mercato.

Durante la riunione, come riporta Adnkronos, il Mimit ha ribadito che qualsiasi percorso futuro dovrà prevedere un vero rilancio industriale, garantire la continuità produttiva e tutelare i livelli occupazionali. L’attuale proprietario, Carrier, dovrà intanto presentare la notifica per il golden power, considerato il ruolo strategico del settore in cui opera Riello.

Il ministero ha invitato l’azienda ad aggiornare il tavolo quando le offerte diventeranno vincolanti, così da permettere una valutazione approfondita del progetto industriale e occupazionale insieme alle parti coinvolte, comprese le organizzazioni sindacali e le Regioni Veneto e Lombardia. L’obiettivo è evitare che la scelta del futuro acquirente sia dettata da logiche esclusivamente finanziarie. Il tavolo è stato aggiornato al 18 dicembre.