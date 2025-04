Via Crucis in Arena come “Chiamata alla pace”: tutte le info

Venerdì Via Crucis all’Arena di Verona per il terzo anno consecutivo: titolo dell’evento “Chiamata alla pace”.

Venerdì 18 aprile alle 20.45, l’Arena ospiterà per il terzo anno consecutivo la Via Crucis organizzata dalla Chiesa di Verona, con il Comune di Verona e Fondazione Arena di Verona.

Sotto il titolo di “Chiamata alla pace”, l’evento vuole essere un invito a meditare su questo tempo difficile rivolto a tutti i cittadini, ispirato da figure della storia idealmente convocate davanti alla Croce quale simbolo per eccellenza di sofferenza, ma anche di speranza e riscatto. Donne e uomini che in passato hanno incarnato ideali di santità, così come paradigmi di malvagità, “prenderanno la parola” stazione dopo stazione, interpretati dai giovani attori di Altri Posti in Piedi, Noemi Valentini e Stefano Vantini.

I testi che costituiscono i monologhi sono stati scritti da monsignor Martino Signoretto alla luce delle documentazioni biografiche e storiche sui singoli personaggi. E poi, largo ai giovani, protagonisti sul palco e tra le gradinate dell’anfiteatro. La serata sarà infatti animata dalla CPAG Band e da un centinaio di ragazzi e ragazze delle corali giovanili veronesi che interpreteranno brani dai diversi repertori della tradizione.

Dalle 20.35 inizierà la diretta su TelePace (canale Tv 76 e telepace.it). La serata sarà introdotta dai saluti e dai ringraziamenti nei confronti di quanti hanno reso possibile questo momento di riflessione sulla sofferenza dell’umanità e di invito alla pace che coinvolga tutti i popoli. L’evento terminerà entro le ore 22.15.

“Il Venerdì Santo in Arena è una proposta culturale-spirituale aperta a tutti, per mettere al centro dell’attenzione della collettività questo mistero della Croce, che evoca simbolicamente sia una sofferenza e dolore umani, che una condizione storica, quale quella attuale”, afferma il vescovo Domenico Pompili, che proclamerà ogni singola stazione.

Info su biglietti e ingresso.

I biglietti sono nominali e gli accessi all’anfiteatro, previsti dalle ore 19.15, sono sui medesimi segnalati (le persone con disabilità motoria, assieme a un accompagnatore, avranno un’area a loro dedicata sul palco). Gli accessi corrispondono ai cancelli lato Municipio, n° 25, 27, 30 e 37.

La raccolta fondi.

Durante la rappresentazione della Via Crucis saranno raccolte offerte per la “Colletta pro locis sanctis” del Venerdì Santo a sostegno della Chiesa di Terra Santa. Padre Ibrahim Faltas, vicario della Custodia di Terra Santa, incontrando il gruppo di veronesi che hanno partecipato al recente pellegrinaggio con il vescovo Domenico, ha ricordato come i cristiani abbiano un fondamentale ruolo anche nel garantire dialogo, impegno nel mondo dell’istruzione, abitazioni, cura di ogni persona al di là di ogni apparenza etnica o religiosa.