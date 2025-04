Pasqua al Natura Viva: boom di nascite per le biodiversità a rischio

Il miracolo della Pasqua: nuove nascite per salvare specie a rischio di estinzione al Parco Natura Viva.

Pasqua speciale al Parco Natura Viva di Bussolengo, dove si è registrato un record di quaranta uova deposte da specie a rischio di estinzione. Un numero straordinario che coinvolge otto specie di uccelli e due di rettili, con sette su dieci classificate ai livelli massimi di pericolo secondo l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN).

L’avvoltoio reale indiano: un uovo unico in Europa.

Il protagonista assoluto è l’avvoltoio reale indiano, una specie “criticamente minacciata”. Una giovane femmina nata dodici anni fa nel parco ha deposto l’unico uovo presente in tutta Europa, e il secondo al mondo insieme a quello del Korat Zoo in Thailandia. L’uovo, attentamente custodito in incubatrice, rappresenta una speranza per una specie decimata del 91% a causa dell’ingestione di farmaci tossici presenti nelle carcasse del bestiame.

Nuove vite in arrivo: dalle testuggini ai draghi di Komodo.

Occhi curiosi fanno già capolino dal guscio della prima testuggine raggiata, un rettile dal guscio prezioso e per questo molto ricercato nel mercato illegale in Madagascar. Anche lei è “criticamente minacciata”.

Grande attesa anche per sei uova di drago di Komodo, la lucertola più grande del mondo. La loro particolarità: sono frutto di una riproduzione senza accoppiamento, possibile in questa specie tramite partenogenesi. Si dovranno attendere diversi mesi per scoprire se nasceranno piccoli draghi.

I genitori modello: ibis, gru, kea e barbagianni.

Nel parco si distinguono anche le coppie affiatate: gli ibis eremita, che si scelgono per la vita; le gru della Manciuria, che ogni anno riescono ad allevare piccoli classificati “vulnerabili”; e i kea della Nuova Zelanda, noti per la loro intelligenza. Qui la mamma cova e il papà porta da mangiare.

Meritano una menzione speciale anche le tre grandi uova di struzzo, tra le più numerose e vistose, e le due del barbagianni, una specie italiana che soffre la pressione dell’agricoltura intensiva.

Pasqua anche per gli animali: uova golose e giochi stimolanti.

Non solo nascite, ma anche giochi e sorprese per gli abitanti del parco. Per celebrare la Pasqua, lo staff ha distribuito “uova di Pasqua” speciali a base di cibo: uova sode, frutta e pesce, preparate in modi fantasiosi per stimolare i sensi e le capacità cognitive degli animali.

Scimpanzé, leoni e draghi di Komodo hanno ricevuto fagotti nascosti, mentre per i lemuri le sorprese erano appese in alto, da conquistare con ingegno. Le lontre giganti, invece, hanno giocato a spingere le loro uova ripiene in acqua per aprirle più facilmente.