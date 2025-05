Il cielo di Veronetta si riempie con la Festa degli Aquiloni

Veronetta con il naso all’insù: la festa degli aquiloni è ai Bastioni delle Maddalene.

Ai Bastioni delle Maddalene a Veronetta, domenica 18 maggio, dalle 14.30 alle 18, andrà in scena la Festa degli Aquiloni. L’evento fa parte del progetto comunale “Ti aspetto al parco”, promosso dal Comune di Verona e dalla Circoscrizione 1, con il supporto organizzativo di Hermete Cooperativa Sociale.

Il cielo sopra Veronetta si animerà di colori e fantasia grazie agli aquiloni realizzati dai piccoli partecipanti, che potranno costruire e personalizzare il proprio grazie ai laboratori didattici in programma durante il pomeriggio.

Non mancherà il divertimento per tutti: ci sarà il Ludobus di Hermete, con tanti giochi in legno per stimolare la curiosità e la manualità, in un contesto di gioco libero e destrutturato.

Un evento pensato per promuovere inclusione e socialità, valorizzando gli spazi verdi cittadini. La partecipazione alla festa è gratuita e aperta a tutti.