Il 15 maggio Recruiting day a Verona per 45 posizioni lavorative.

Giornata dedicata al lavoro il 15 maggio a Verona: e-work – gruppo italiano specializzato nella consulenza, somministrazione di lavoro e gestione di soluzioni HR per aziende e multinazionali, organizza un Recruiting day per la selezione di 45 figure professionali.

L’iniziativa che si terrà all’e-workhub di Verona in viale delle Nazioni 2, intende presentare le numerose opportunità lavorative aperte presso le aziende dell’area di Verona e Vicenza facilitando l’incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro. Per i candidati che parteciperanno, si apre, inoltre, la possibilità di sostenere subito, sul posto, un primo colloquio con i selezionatori di e-work.

La ricerca di personale gestita da e-work riguarda ruoli differenti e si rivolge anche a profili iscritti alle categorie protette (L.68/99), con opportunità per operai e impiegati.

Le figure ricercate.

Durante il Recruiting day si selezioneranno, in particolare, operatori logistici, operai metalmeccanici e di carpenteria, frigoristi, meccanici auto, manutentori elettrici e meccanici, elettricisti, project designer, operai di produzione, saldatori, cablatori, tecnici antincendio.

Tra le posizioni aperte ci sono, inoltre, ruoli di impiego in ambito amministrativo e contabile ed è ampia la ricerca di operatori GDO e banconisti, operai di conceria e addetti alle pulizie.

Per i profili junior, saranno presentate opportunità di stage presso le aziende del territorio: 3 i posti disponibili per stage in Ingegneria Gestionale, Back Office Commerciale e in ufficio preventivazione.

Il Recruiting Day del 15 maggio all’e-workHub di Verona si terrà dalle ore 9,00 alle 18,00. I candidati che vorranno partecipare dovranno iscriversi all’iniziativa entro le ore 12 del 14 maggio, online, al link: https://www.e-workspa.it/recruiting-day-2025/. In alternativa, è possibile contattare l’e-workHub di Verona ai seguenti recapiti: welcome.verona@e-workspa.it | 045.8531916. A iscrizioni concluse, i candidati verranno contattati dai recruiter e-work per fissare l’orario del colloquio.