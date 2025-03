Veronetta, riaperto l’incrocio tra via San Vitale e via dell’Artigliere

Maxi cantiere di Veronetta, è stato riaperto l’incrocio tra via San Vitale e via dell’Artigliere: come cambia la viabilità.

Cantiere di Veronetta, è stato riaperto questa mattina, lunedì 31, l’incrocio via San Vitale-via dell’Artigliere. Si è pertanto ripristinata la circolazione ante cantiere in via Trezza e via San Vitale: in via San Vitale torna il senso unico verso via dell’Artigliere così come è ripristinata la sosta nella via. In via Trezza è stato ripristinato il senso unico da via San Nazaro con obbligo di svolta a sinistra per via San Vitale. Le lavorazioni proseguono su via XX Settembre così come su via San Paolo dove le lavorazioni di V-reti e Acque Veronesi continuano per la riqualificazione della linea di media tensione e per la sostituzione delle tubature dell’acquedotto e della volta fognaria.

“La gestione di un cantiere così complesso – spiega l’assessore al Coordinamento lavori pubblici e mobilità, Tommaso Ferrari – impatta sulla vita quotidiana di tutti, ce ne rendiamo conto per cui vogliamo tenere aperto un canale di comunicazione con la cittadinanza per mitigare i disagi, convinti che solo facendo le opere si migliori la città”.