A Veronetta inaugurato il primo Mercato della Terra di Slow Food

Inaugura a Porta Vescovo, a Veronetta, il primo Mercato della Terra di Slow Food a Verona.

Inaugura oggi, sabato 8 marzo, il primo Mercato della Terra di Slow Food nel territorio cittadino. Il primo appuntamento sarà a Porta Vescovo, dalle 9 alle 15 e coinvolgerà una quindicina di produttori locali, per poi ampliarsi nelle edizioni successive che si terranno sempre ogni secondo sabato mattina del mese in piazza Santa Toscana.

Quello di Veronetta vuole essere molto più di un mercato: non solo un luogo dove acquistare prodotti locali e stagionali, ma un vero spazio di incontro, cultura e sostenibilità, diventando un punto di riferimento per chi crede in un’alimentazione più consapevole e buona, pulita e giusta, secondo il motto fondativo dell’Associazione.

I prodotti nel banchi.

Nei banchi si troveranno pane e prodotti da forno, miele e prodotti dell’alveare, vino naturale e olio extravergine d’oliva locali, uova fresche e pasta all’uovo artigianale, frutta e verdura biologica e di stagione, cioccolato artigianale, prodotti ittici del lago di Garda, cereali, farine, legumi e zafferano, birre artigianali e fermentati, formaggi locali e salumi di piccole produzioni; e anche, nell’apposito corner, i presìdi e i prodotti dell’Arca del Gusto di Slow Food.

Ogni appuntamento del Mercato della Terra sarà arricchito da momenti culturali ed educativi: Mostre tematiche come “Cavoli a Merenda” di Sergio Staino, Tavole rotonde con Slow Food, Wwf e altre realtà locali, Masterclass e degustazioni con i Cuochi dell’Alleanza Slow Food, Musica e spettacoli dal vivo, Incontri con Presìdi Slow Food e associazioni partner.

L’edicola sociale di piazza Santa Toscana.

Il mercato di Slow Food si lega con il nuovo progetto dell’edicola sociale di piazza Santa Toscana, che sempre sabato 8 marzo inaugura il Veronetta Market con banchi di artigianato locale. L’ iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di Buone nuove finanziato da Fondazione Cariverona che vede l’associazione D-Hub come ente di riferimento insieme ai partner: Rocket Radio Aps, Polimorfica Aps, Associazione Culturale Diplomart, Heraldo Ets e Cooperativa Sociale Reverse. Una realtà resa possibile anche grazie all’apporto di un gruppo di volontari e volontarie del territorio e al rinnovato patto di sussidiarietà con Comune di Verona e Prima Circoscrizione.

“Una contaminazione positiva di realtà che collaborano per dare energia al quartiere di Veronetta – ha detto l’assessora alle Attività produttive Alessia Rotta-. Il fatto che entrambi i mercati inaugurino l’8 marzo è una coincidenza quasi cercata, un modo per valorizzare l’impegno delle donne, vere protagoniste di queste iniziative, e ringraziarle”.

“Ancora una dimostrazione dei risultati che si ottengono quando un territorio fa rete”, aggiunge il consigliere delegato all’Agricoltura Pietro Trincanato, che ha sottolineato il ruolo del Comune capoluogo come vetrina per la promozione di prodotti locali di qualità”.

Presenti in conferenza stampa il presidente di Slow Food Verona Roberto Covallero e la presidente dell’associazione D-Hub Maria Antonietta Bergamasco, che hanno sottolineato l’obiettivo delle rispettive iniziative, vòlte entrambe a promuovere processi partecipativi dei cittadini.