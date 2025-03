Torna Sibilla Taxi a Verona, resterà attivo per tutto il 2025

A Verona torna Sibilla Taxi, sarà attivo per tutto il 2025.

A Verona torna Sibilla, il taxi serale e notturno a prezzo scontato riservato alle donne veronesi per muoversi in libertà. Da oggi, 8 marzo, sarà nuovamente in vigore il servizio: fino alla fine dell’anno saranno 4.750 le corse finanziate con il contributo di 38mila euro erogato dall’assessorato alla Sicurezza del Comune di Verona.

Dalle 22 alle 6 del mattino, le utenti possono usufruire dello sconto di 8 euro sulla tariffa sia per l’andata che per il ritorno. Al servizio si accede in modo semplice e veloce attraverso la web app sibilla.comune.verona.it, registrandosi e ricevendo un codice da mostrare al tassista.

Al contributo di 10 mila euro messo a disposizione dal Comune per far partire il servizio nel 2024 si sono affiancati ora 38mila euro che finanzieranno circa 500 corse al mese fino a dicembre.

Sibilla Taxi.

Il servizio rientra nel più ampio progetto ‘Sibilla, muoviti in libertà’ il nuovo contenitore virtuale del Comune pensato per raccoglie iniziative e opportunità che hanno come obiettivo favorire ulteriori servizi appannaggio delle donne, di qualsiasi età, provenienza e professione, all’interno del territorio comunale.