Veronetta in festa: domenica torna il Simeon de l’Isolo

Simeon de l’Isolo, il programma della festa di carnevale a Veronetta, ospite il Papà del Gnoco.

A Veronetta torna la magia del carnevale: domenica 8 febbraio, andrà in scena la 53esima edizione del Simeon de l’Isolo. Dalle 10 alle 13, il quartiere si trasformerà in un tripudio di festosi colori. Non sarà solo una parata, ma un tuffo nella tradizione veronese. Ad accogliere grandi e piccini ci sarà il Papà del Gnoco, il re indiscusso del nostro Carnevale, accompagnato dalle Majorette Afrodite e dalle immancabili maschere cittadine.

Ma che festa sarebbe senza un pizzico di gola? La promessa degli organizzatori è che tra un ballo e una sfilata, ci sarà spazio per i tortellini, i veri protagonisti della tavola che scalderanno l’atmosfera. L’invito è esteso a tutta la cittadinanza e ai turisti di passaggio. L’appuntamento è a Porta Vescovo.