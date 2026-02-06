Il salvataggio quasi miracoloso da parte dei vigili del fuoco di Gretel, cane di grossa taglia caduto in una vasca di liquami.

Miracolosamente salvato dai vigili del fuoco un cane caduto accidentalmente dentro una vasca di liquami. Intorno alle 14.30 di oggi, venerdì 6, una squadra di vigili del fuoco proveniente dal distaccamento veronese di Caldiero è intervenuta per soccorrere un cane di grossa taglia caduto in una vasca di liquami.

La disavventura è accaduta durante una semplice passeggiata, quando, allontanatasi dal proprietario, Gretel è caduta in una vasca di 80 mq, profonda 5 metri e con un livello di 2 metri di liquami. Attirato dai lamenti del cane il proprietario ha chiamato soccorsi.

I vigili del fuoco hanno immediatamente posizionato una scala per consentire al povero animale di rimanere semi-aggrappato e sostenersi; indossando idrocostumi, speciali tute che separano il corpo dell’operatore dal contatto coi liquidi, i vigili hanno raggiunto Gretel. Con una manichetta antincendio è stata creata un’imbragatura di fortuna che ha permesso il salvataggio definitivo. Gretel era ormai stremata, ma si è lasciata coccolare dai suoi soccorritori prima di tornare a casa col suo padrone.