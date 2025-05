La fortuna bacia il Veronese: il gioco del Lotto porta soldi a Bussolengo e Affi.

Bella botta di fortuna per due giocatori di Bussolengo e Affi, all’ultimo concorso del Lotto di lunedì 5 maggio. A Bussolengo sono stati vinti 9.375 euro grazie a tre ambi e un terno giocati in via Borghetto. Ad Affi, invece, un ambo centrato in via Pozzo dell’Amore ha fruttato 6.500 euro. In totale, la provincia di Verona incassa premi per 15.875 euro.

Le due vincite rientrano nei 28.925 euro complessivi assegnati in Veneto, come riportato da Agipronews. Il premio più alto, pari a 13.050 euro, è stato registrato a Sant’Angelo di Piove di Sacco, nel Padovano.

Nel concorso del 5 maggio, il Lotto ha distribuito in tutta Italia premi per 3,6 milioni di euro, portando il totale del 2025 a oltre 475 milioni.