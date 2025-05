A 84 anni guida di notte contromano per 17 chilometri in autostrada

L’uomo ha percorso diversi chilometri in contromano in autostrada.

Paura nella notte tra domenica e lunedì lungo l’autostrada A28 Portogruaro-Cimpello, dove un uomo di 84 anni ha percorso contromano un tratto di circa 17 chilometri. È accaduto intorno alle 3. L’automobilista era al volante della propria auto e procedeva nella direzione sbagliata fino all’intervento tempestivo di una pattuglia della polizia stradale del distaccamento di Spilimbergo.

Gli agenti sono riusciti a intercettarlo e farlo accostare in sicurezza, evitando possibili tragedie. L’uomo ha dichiarato agli agenti di essere diretto verso la zona di Pordenone, ma evidentemente aveva imboccato la carreggiata in senso contrario. La vicenda è stata immediatamente segnalata alla Prefettura, che dovrà ora valutare la revoca della patente di guida. Inoltre, è stato disposto il fermo amministrativo del veicolo. Per il conducente è in arrivo una sanzione amministrativa che può andare da 2.046 fino a 8.160 euro.