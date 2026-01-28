Più pattuglie in strada, al via l’affiancamento per 19 nuovi poliziotti: 15 donne e 4 uomini tra i nuovi agenti.

Sicurezza a Verona, entrano in servizio 19 poliziotti del 231esimo corso: nuovi agenti a Verona, Legnago e Bardolino. Ieri, martedì 27 gennaio negli uffici di Lungadige Galtarossa, il Questore di Verona ha dato il benvenuto ufficiale a 19 nuovi agenti della Polizia di Stato. I giovani poliziotti approdano in città dopo aver concluso il 231esimo corso di formazione, suggellato dal giuramento di fedeltà alla Repubblica lo scorso 16 gennaio.

Identikit dei nuovi agenti: una squadra giovane.

Il gruppo è caratterizzato da una forte componente femminile e da un’età media molto bassa: si tratta di 15 donne e 4 uomini, tutti compresi tra i 20 e i 28 anni. Una nuova generazione di operatori pronta a immettere energia nei servizi di controllo del territorio e nelle attività di prevenzione del crimine.

Durante l’accoglienza, il Questore ha ribadito i pilastri dell’operato della Polizia: professionalità, senso di responsabilità e, soprattutto, vicinanza ai cittadini. La centralità del lavoro sul campo è stata indicata come la bussola per rispondere efficacemente alle crescenti esigenze di sicurezza della comunità veronese.

Formazione sul campo e rinforzi in provincia.

L’inserimento dei nuovi agenti seguirà un percorso graduale. Per i prossimi quattro mesi, i neo-assegnati saranno impegnati in una fase di applicazione pratica, lavorando fianco a fianco con i colleghi più esperti per trasformare le nozioni teoriche acquisite durante il corso in competenze operative consolidate.

Il potenziamento dell’organico non riguarda però solo la Questura cittadina. Il quadro dei rinforzi si completa con altri tre operatori assegnati alla specialità della polizia stradale: nello specifico, i nuovi agenti prenderanno servizio presso la Sezione di Verona e i distaccamenti di Legnago e Bardolino, garantendo così una maggiore copertura anche sulle arterie stradali della provincia.