Frontale ra due auto a Isola della Scala: coinvolte tre persone, uno in codice rosso a Borgo Trento.

Schianto frontale questa mattina mercoledì 28 gennaio a Isola della Scala: è successo intorno alle 10:30, per cause ancora al vaglio delle autorità. Due vetture si sono scontrate frontalmente mentre percorrevano via Vigne Bianche.

L’impatto è stato estremamente violento, rendendo necessario l’invio immediato di una imponente macchina dei soccorsi coordinata dal 118. Sul luogo dell’evento sono intervenuti tre mezzi sanitari: un’ambulanza infermierizzata, l’auto medica e l’elicottero di Verona Emergenza, decollato per accelerare il trasporto dei feriti più critici.

Oltre ai sanitari, sono giunti sul posto i Vigili del Fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dei veicoli e nell’estrazione dei coinvolti dalle lamiere, e la Polizia Stradale per i rilievi di rito e la gestione della viabilità, rimasta pesantemente congestionata per permettere le operazioni di soccorso. Per liberare l’occupante di un veicolo, rimasto incastrato nell’abitacolo, i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare divaricatori e cesoie idraulici per aprire un varco nella struttura dell’auto.

Il bilancio dei feriti.

Il bilancio complessivo parla di tre persone coinvolte. La situazione più preoccupante riguarda una persona soccorsa in codice rosso, trasportata d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento a causa delle gravi ferite riportate. Altre due persone sono state stabilizzate sul posto e trasferite in codice giallo all’ospedale di Villafranca per ulteriori accertamenti.