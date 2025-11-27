Passaporto, nuove regole: da dicembre si paga con PagoPA

Stop al bollettino, il costo del passaporto è digitale: da dicembre il passaporto si paga solo con PagoPA.

Al via la rivoluzione digitale, da dicembre il passaporto si paga solo con PagoPA: il tradizionale bollettino postale per il pagamento del costo del libretto verrà definitivamente ritirato. L’importo, rideterminato in 42 euro e 70 centesimi (€ 42,70), dovrà essere corrisposto esclusivamente attraverso la piattaforma PagoPA, il sistema di pagamenti elettronici della Pubblica Amministrazione.

La misura rientra nel più ampio progetto di digitalizzazione dei servizi pubblici e mira a semplificare l’iter burocratico per i cittadini, offrendo canali di pagamento moderni e tracciabili. Per tutte le informazioni sulle nuove modalità di pagamento è possibile consultare il sito della Questura di Verona.

Come funziona il nuovo pagamento PagoPA.

Il passaggio a PagoPA garantirà una maggiore flessibilità. I richiedenti potranno effettuare il versamento utilizzando i canali messi a disposizione da Poste Italiane, banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) accreditati.

Come pagare.

Agli Uffici Postali e gli sportelli bancari.

e gli sportelli bancari. Comodamente da casa, attraverso le piattaforme online e le app degli operatori (banche, Poste e PSP).

Indipendentemente dal canale scelto, al momento del pagamento sarà fondamentale indicare correttamente i dati della persona per la quale si richiede il documento. Sarà obbligatorio fornire il nominativo e il codice fiscale del titolare del passaporto, anche nel caso in cui il richiedente sia un minorenne.

Transizione e tariffe.

La transizione sarà immediata a partire dalla data stabilita. È importante notare che tutti i pagamenti relativi al costo del libretto effettuati con il vecchio bollettino postale prima del 1° dicembre 2025 saranno comunque ritenuti validi per la richiesta del passaporto, senza necessità di integrazione alla nuova tariffa.