Poste di Verona: lezione gratuita su finanza personale per imparare a gestire denaro e investimenti.

Poste Italiane porta a Verona L’EDUFinTOUR per fornire strumenti e conoscenze per imparare a gestire denaro e investimenti. Ha fatto tappa nella Sala Consiliare “Turazza Cimarrusti” della Terza Circoscrizione l’EDUFinTOUR Road Show 2025, l’iniziativa itinerante promossa da Poste Italiane con l’obiettivo di diffondere gratuitamente la cultura economica tra i cittadini.

L’incontro, intitolato “La gestione dell’economia personale e familiare”, ha visto i responsabili di Poste Italiane confrontarsi con i partecipanti su temi fondamentali della finanza quotidiana. L’obiettivo primario è rendere i cittadini più autonomi e consapevoli nell’uso del denaro.

Dal credito alla previdenza.

Durante il convegno sono stati trattati argomenti che toccano da vicino la vita economica di ogni famiglia.

Credito e Investimenti . Come allocare in modo efficiente le risorse e quali scelte compiere.

. Come allocare in modo efficiente le risorse e quali scelte compiere. Protezione e Previdenza . L’importanza di pianificare il futuro e di assicurare il proprio patrimonio.

. L’importanza di pianificare il futuro e di assicurare il proprio patrimonio. Passaggio Generazionale. Strumenti e strategie per gestire la trasmissione delle risorse finanziarie.

Il dialogo ha sottolineato l’importanza di un uso consapevole del denaro e di mantenere un contatto costante e informato con il proprio consulente finanziario.

Formazione, anche online e per le scuole.

A complemento degli incontri in presenza come quello di Verona, l’Azienda offre sul proprio sito web, contenuti gratuiti, consultabili in diversi formati come podcast, videopillole e guide interattive. In particolare, è stata creata una sezione denominata “A scuola di economia”, con percorsi dedicati agli studenti di ogni ordine e grado, dalla scuola primaria fino alle superiori.