Ballo in maschera a Verona: tutto pronto per il Gran Gala del Carnevale

Tutto pronto a Verona per il Gran Gala del Carnevale: il ballo in maschera è glamour e solidale.

Verona ospita la prima edizione del Gran Gala del Carnevale, un evento unico che unisce divertimento, eleganza e solidarietà. L’iniziativa, nata da un’idea di Valerio Corradi, presidente del Bacanal del Gnoco, è organizzata pro bono da To Share The Italian Good Living in collaborazione con UNited STudio. L’evento sarà sabato 1 marzo a Palazzo della Gran Guardia dalle 19.30 alle 23.30.

Il ballo in maschera.

Ispirato agli antichi balli in maschera, il Gala sarà un’elegante serata dedicata a un pubblico adulto, che potrà sfilare sul Red Carpet indossando abiti da sera e maschere veneziane o, per i più appassionati, abiti storici.

L’evento inizierà con aperitivo e foto di rito, seguiti da un Cocktail Party con assaggi gourmet e degustazioni di vini veneti. La serata continuerà con Dj set e open bar fino alle 23:30.

Un aiuto per chi ne ha bisogno.

L’intero ricavato sarà devoluto a un’associazione che aiuta madri e bambini vittime di violenza domestica. Oltre alla raccolta fondi, gli sponsor doneranno beni di prima necessità e contributi economici, per un supporto concreto a chi vive situazioni difficili.

Tra gli sponsor dell’evento figurano Red Bull, Nespresso, Maserati, Rana, Signorvino, mentre il supporto tecnico arriva da Loison, Perini, Chef a Casa, Pharma Beauty Experience e molti altri.

Per partecipare al Gran Gala del Carnevale è necessario ottenere un accredito online. Per maggiori informazioni e prenotazioni, è possibile visitare questo sito, o contattare il numero 045 8039156.