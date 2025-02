Al parco Natura Viva il “Carnevale Fantastico”: ospite il Papà del Gnoco

Tutto pronto per un “Carnevale fantastico” assieme al Papà del Gnoco al parco Natura Viva di Bussolengo.

Dal primo al 5, e dall’8 al 9 marzo, il parco Natura Viva di Bussolengo festeggia il primo “Carnevale Fantastico”: ospite il Papà del Gnoco. Travestirsi per sopravvivere per molti animali è una necessità, per gli umani è un un evento. E quello del parco unisce la magia del travestimento con la scoperta della natura. Infatti i protagonisti speciali di questa festa saranno gli animali maestri del camuffamento, come il camaleonte pantera, i lemuri catta e le farfalle.

Oltre ai laboratori educativi per grandi e piccoli, il parco si trasformerà in tre aree tematiche dedicate a magia, principesse e supereroi, dove i visitatori potranno divertirsi e mettersi alla prova con travestimenti ispirati alla natura. Sabato 1 marzo, ospite speciale sarà il Papà del Gnoco, simbolo del Carnevale veronese.

Attività e laboratori.

Maschere della natura. Tutti i giorni dalle 11 alle 12 (il 3 e l’8 marzo a cura del Museo Africano di Verona). I bambini potranno creare maschere ispirate agli animali del parco, utilizzando materiali naturali e creativi.

Mimetismo: il potere dell’invisibilità. Tutti i giorni dalle 12:20 alle 13:20, un talk interattivo per scoprire le strategie di sopravvivenza degli animali e osservare da vicino insetti esperti di camuffamento.

Animali fantastici: crea il tuo supereroe! Tutti i giorni dalle 14:30 alle 16, un laboratorio per scoprire i “super-poteri” degli animali e creare un proprio animale fantastico con disegni, mosaici e ritagli colorati.

Gara di costumi.

Durante tutto l’evento, una giuria di Cosplayer premierà i migliori travestimenti con tre premi speciali: originalità, fedeltà e costume fai da te (prenotazione obbligatoria sul sito del parco). Inoltre, non mancheranno animazioni, truccabimbi e momenti di intrattenimento per tutta la famiglia.