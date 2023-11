A Veronafiere scalda i motori la 32esima edizione di Job&Orienta

Job&Orienta 2023, torna in fiera a Verona l’evento di orientamento più atteso da studenti e non solo.

Presentata ieri, 14 novembre 2023, in conferenza stampa la 32esima edizione di Job&Orienta, in programma, per la prima volta per quattro giorni, in Fiera a Verona da mercoledì 22 a sabato 25 novembre. Il Job&Orienta come ogni anno viene promosso da Veronafiere e Regione del Veneto, il cui presidente, Luca Zaia, sarà tra gli ospiti.

Si vedrà la collaborazione anche con il Ministero dell’istruzione e del Merito, con la presenza del ministro Giuseppe Valditara, il Ministero dell’Università, cui Ministra Anna Maria Bernini, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la ministra Marina Elvira Calderone e infine la collaborazione con il patrocinio di Rai Veneto e la mediapartnership di Rai Cultura, Rai scuola e TGR.

La novità e gli obiettivi del Job&Orienta 2023.

Quest’anno il focus tematico sarà “Orientamento made in Italy”, attraverso il racconto delle migliori esperienze già in atto a livello nazionale e sui territori. Importante è valorizzarlo il più possibile, accompagnando i giovani ad acquisire competenze che stiano al passo con i tempi d’oggi, salvaguardando al meglio l’unicità del Made in Italy, offrendogli al contempo buone opportunità di realizzazione e di lavoro.

Da un lato possiamo si trova l’obiettivo di supportare chi deve compiere scelte formative e professionali più consapevoli ed efficaci, dall’altro di potenziare il dialogo tra la scuola e le imprese, valorizzando le alleanze tra i due mondi. Il Salone si conferma come punto di riferimento per dirigenti scolastici, docenti e operatori dei diversi ambiti, ma anche per studenti, famiglie e giovani, sui temi dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro.

Cosa si troverà all’interno del Salone.

Saranno presenti più di 400 realtà nella rassegna espositiva, tra cui 6 ministeri, 17 regioni e numerose istituzioni locali e nazionali, 140 accademie e università (di cui 30 atenei stranieri), e ancora scuole, enti di formazione professionale, Its-istituti tecnici superiori di tutta Italia, agenzie di servizi per il lavoro, associazioni di categoria e sindacati, imprese. Saranno circa 400 i relatori negli oltre 220 appuntamenti culturali in calendario, tra convegni e dibattiti, seminari formativi e workshop tematici, e ancora 400 le animazioni e i laboratori che coinvolgeranno i numerosi visitatori attesi.

Strutturazione e programma.

“Istruzione ed educazione” e “Università, formazione e lavoro” sono le due macroaree espositive che vedranno la partecipazione di scuole, accademie e università, enti di formazione, istituti tecnici superiori (its), istituzioni, imprese, centri per l’impiego e agenzie di servizi per il lavoro, associazioni di categoria.

A loro volta i due padiglioni sono strutturati in sei diversi percorsi tematici per guidare più agevolmente i visitatori all’interno della fiera: “Educazione, scuola e formazione docenti”, “Strumenti per la didattica”“Lingue straniere, turismo e mobilità”, “Accademie e università”, “Lavoro e alta formazione” e “Formazione professionale”.

L’articolato palinsesto di eventi spazia tra i diversi format per rendere ancor più dinamico il salone: oltre ai convegni istituzionali e i dibattiti sui temi centrali e più attuali, seminari formativi e i workshop pratici, incontri con esperti e testimonial fino alle tante iniziative interattive, come laboratori e simulazioni, e performance creative proposte anche dai ragazzi e dalle scuole.

L’importante ruolo che gioca per i giovani il Job&Orienta.

Quella di partecipare all’evento, per i giovani, è un’occasione da sfruttare al meglio, perché, come dice Elena Donazzan, assessore all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro della Regione Veneto, e Carmela Palumbo, nonché capo Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione e del Merito, è un momento in cui potersi immergere in una realtà ricca di opportunità per il futuro di questi giovani ragazzi, che sia esso lavorativo o di studio.

“Sarà un salto di qualità” sostiene Jacopo Buffolo, assessore alle Politiche giovanili e di partecipazione alle Pari opportunità e all’Innovazione del Comune di Verona, perché verranno raccontate le attività di cui i giovani potranno usufruire, tra cui tirocini, servizio civile e altre attività.

Al Salone sarà presente con un ampio programma culturale anche Cisl Veneto, tra attività di orientamento allo stand, momenti di confronto sul ruolo dei giovani nella società e nel lavoro, e sulla qualità del lavoro e delle relazioni sociali

Informazioni e registrazione per l’accesso.

Per reperire informazioni riguardo le proposte che saranno presenti in fiera si potrà consultare il portale www.joborienta.net e la partecipazione all’evento sarà libera, previa registrazione online al seguente link.