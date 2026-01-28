Festa dell’Artigiano 2026: a Tregnago si celebrano gli 80 anni di Confartigianato.

Confartigianato Verona Est, torna la storica Festa dell’Artigiano a Tregnago: una serata per celebrare il valore del lavoro, il legame con il territorio e un traguardo storico che guarda al futuro. Il Comprensorio di Confartigianato Verona Est rinnova la tradizione e annuncia l’edizione 2026 della “Festa dell’Artigiano”, l’atteso appuntamento dedicato a imprenditori e titolari di piccole e medie imprese della zona.

L’evento, fissato per la serata di sabato 31 gennaio 2026, non sarà una semplice ricorrenza: la manifestazione inaugura infatti ufficialmente le celebrazioni per l’80° anniversario dalla fondazione dell’Associazione (un tempo nota come Unione Provinciale Artigiani).

Ospiti d’onore e istituzioni.

Il prestigio dell’iniziativa è confermato dalla presenza dei vertici nazionali e regionali. All’invito del Presidente di Confartigianato Imprese Verona, Devis Zenari, e della Presidente di Comprensorio, Carolina Calmetta, hanno risposto i massimi dirigenti di categoria: saranno presenti Marco Granelli, Presidente nazionale di Confartigianato Imprese, e Roberto Boschetto, alla guida della federazione regionale.

Attorno ai tavoli del Ristorante Villa De Winckels di Tregnago siederanno inoltre numerosi sindaci e amministratori locali dell’Est Veronese, insieme ai dirigenti delle scuole del territorio, per un momento di confronto diretto tra mondo dell’impresa e istituzioni.