Musei a 1 euro, le sedi aperte: Arena e Casa di Giulietta escluse

Verona apre i suoi musei: ecco dove entrare a 1 euro questa domenica.

Domenica 1 febbraio torna a Verona l’iniziativa dei Musei Civici che permette l’accesso a monumenti e collezioni alla tariffa agevolata di 1 euro. Si tratta di una promozione ormai consolidata, dedicata alla prima domenica di ogni mese, pensata per favorire la fruizione culturale da parte di cittadini e turisti.

Dove.

L’offerta è valida per la quasi totalità del circuito museale cittadino.

Museo di Castelvecchio e la Galleria d’Arte Moderna Achille Forti .

e la . Museo di Storia Naturale e il Museo Archeologico al Teatro Romano .

e il . Museo Lapidario Maffeiano, la Torre dei Lamberti (per la quale è necessaria la prenotazione telefonica allo 045 9273027) e il Museo degli Affreschi “G.B. Cavalcaselle” con l’annessa Tomba di Giulietta.

Esclusioni e limitazioni.

Dall’iniziativa resta esclusa la Casa di Giulietta. Inoltre, è importante ricordare che l’Anfiteatro Arena rimarrà chiuso al pubblico fino al 20 marzo. La chiusura è necessaria per consentire l’allestimento e lo svolgimento delle imminenti cerimonie olimpiche e paralimpiche: la chiusura delle Olimpiadi (22 febbraio 2026) e l’apertura delle Paralimpiadi (6 marzo 2026).

Consigli.

Per evitare code e assicurarsi l’accesso, l’amministrazione consiglia di acquistare il biglietto online in anticipo attraverso il portale ufficiale museiverona.com.