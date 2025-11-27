Verona diventa capitale europea del pellet con Progetto Fuoco

Verona si conferma capitale internazionale di pellet e riscaldamento a biomassa: torna Progetto Fuoco.

Verona si conferma capitale internazionale del riscaldamento a biomassa e del pellet: torna infatti Progetto Fuoco, la più importante manifestazione mondiale dedicata alle tecnologie per la produzione di calore ed energia da legna e pellet, organizzata da Veronafiere e in programma dal 25 al 28 febbraio 2026. L’edizione 2026 sarà arricchita da un appuntamento di rilievo assoluto, lo European Pellet Forum, che per la prima volta approda in Italia dopo le edizioni in Austria, Francia e Polonia, consolidando il ruolo del nostro Paese come protagonista della transizione energetica e della filiera del legno a livello europeo.



Il Forum, organizzato da AIEL – Associazione Italiana Energie Agroforestali, partner tecnico di Progetto Fuoco, in collaborazione con European Pellet Council e Bioenergy Europe, si terrà il 27 febbraio 2026, dalle ore 9:00 alle 13:00, e offrirà un’occasione unica di confronto tra produttori, distributori, tecnici, istituzioni e stakeholder. Dopo le forti oscillazioni dei prezzi e degli approvvigionamenti registrate nel biennio 2022–2023, la filiera del pellet entra in una nuova fase di maturità industriale.

L’evoluzione tecnologica sta spostando il settore dalle applicazioni domestiche alle soluzioni integrate ad alta efficienza: caldaie intelligenti, reti di teleriscaldamento, biomasse per l’industria. È in questo scenario che Progetto Fuoco ospita il Forum, diventando il punto di raccordo tra policy, ricerca e business del legno-energia. Durante la giornata saranno affrontati i temi più rilevanti per il comparto: dalle dinamiche di produzione e approvvigionamento alle politiche energetiche e ambientali europee, passando per la qualità e la certificazione del pellet, la tracciabilità e la lotta alle importazioni illegali.



“Lo European Pellet Forum rafforza il ruolo di Progetto Fuoco come piattaforma industriale del settore biomassa-energia – dichiara Adolfo Rebughini, direttore generale di Veronafiere -. Non solo un osservatorio dei trend, ma il luogo in cui imprese, istituzioni e reti europee definiscono standard, interoperabilità e nuove opportunità di sviluppo”.

Progetto Fuoco: un palcoscenico internazionale.

Progetto Fuoco, organizzato da Veronafiere, è la più importante manifestazione internazionale dedicata ai sistemi di riscaldamento a biomassa e rappresenta il punto di riferimento mondiale per l’intera filiera legno-energia. La fiera, che torna nel quartiere fieristico di Verona dal 25 al 28 febbraio 2026, riunisce centinaia di aziende provenienti da tutto il mondo e offre una panoramica completa di prodotti che spaziano dalle stufe di ultima generazione ai caminetti di design, dalle caldaie ad alta efficienza ai barbecue e alle cucine a legna, fino alla componentistica e agli accessori per impianti. A Progetto Fuoco saranno presenti le aziende leader italiane ed estere rappresentanti l’intera filiera del riscaldamento a biomassa.